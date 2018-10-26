Компенсации жертвам принудительного труда 

Правительство РК поддерживает решение Верховного суда страны, которое обязывает металлургическую компанию Nippon Steel Corporation выплатить компенсации четырём южнокорейским гражданам, которые работали на её заводах во время японской колониальной оккупации. Об этом заявил во вторник премьер-министр РК Ли Нак Ён, добавив, что правительство внимательно изучит решение суда и выработает в соответствии с ним собственные меры, которые помогли бы жертвам принудительного труда. Он подтвердил намерение Сеула развивать отношения с Токио. Верховный суд РК обязал металлургическую компанию Nippon Steel Corporation выплатить компенсации четырём гражданам РК, работавшим на её заводах во время японской колониальной оккупации. В итоге суд постановил, что японская компания должна выплатить истцам по 100 млн вон или 87 тыс. долларов.





По мнению официального Токио, решение Верховного суда РК может ещё больше осложнить южнокорейско-японские отношения. В частности, премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что все спорные вопросы между РК и Японией во время колониальной оккупации окончательно урегулированы базовым договором об отношениях между Кореей и Японией. Министр иностранных дел Японии Таро Коно вызвал посла РК в Токио Ли Су Хуна, которому был заявлен официальный протест. Базовый договор об отношениях между Кореей и Японией, заключённый в 1965 году предусматривает разрешение проблемы колониального ущерба в обмен на нормализацию двухсторонних дипотношений. Суть данного договора состоит в том, что Япония предоставила Корее в течение 10 лет финансовую помощь на сумму 500 млн долларов, в том числе 300 млн долларов безвозмездно. В тот период южнокорейскому правительству пришлось принять подобное предложение ввиду крайней необходимости развития отечественной экономики. Однако проблема компенсаций до сих пор не урегулирована.