Группа KARD и Чхон Ха выступят вместе

ⓒ MNH Entertainment

Популярная группа KARD (Би Эм, J.Seph, Чон Со Мин, Чон Чжи У) вместе с сольной певицей Чхон Ха на церемонии 2018 Asia Artist Awards подарят зрителям стильное и яркое выступление. Церемония состоится 28 ноября и соберет в одном месте исполнителей мировой величины, известных актеров и других известных людей. Известная за пределами Кореи группа KARD и двадцатидвухлетняя певица Чхон Ха обещают сделать настоящее шоу, чего с нетерпением ждут многие поклонники. KARD дебютировали в 2016 году и сразу привлекли к себе внимание – не часто на корейской сцене появляются группы, в которых есть и парни и девушки. Кроме того, раз за разом выпуская новую песню, KARD обзаводятся десятками тысяч слушателей по всему миру. В прошлом году коллектив успешно завершил тур по странам Европы, Южной Америки и США. В августе этого года ребята впервые провели свой сольный концерт WILD KARD in Seoul. В свою очередь певица Чхон Ха стала известной после участия в шоу по поиску талантов PRODUCE 101, по итогам которого она попала в женскую группу I.O.I. После распада группы артистка начала сольную карьеру. Ее песни Why Don't You Know, Roller Coaster и Love U стали настоящими хитами, а сама Чхон Ха претендует на звание «сольной королевы» молодежи.