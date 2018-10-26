Режиссер Пак Ин Чжэ с мегафоном

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Шесть серий первого сезона оригинального сериала Netflix «Царство» (Kingdom) сняты и скоро будут запущены. Однако до премьеры создатели решили запустить производство второго сезона. Производство второго сезона поручено режиссеру Пак Ин Чжэ. По информации от 30 октября, режиссер боевика «Особый гражданин» (특별시민) Пак Ин Чжэ сменит на посту режиссера первого сезона Ким Сон Хуна, снявшего остросюжетный фильм «Тоннель» (터널). Во втором сезоне появятся те же герои, что и в первом. Актеры Чу Чжи Хун и Рю Сын Рён, а также актриса Пэ Ду На уже утверждены на главные роли. «Царство» - это сериал о временах государства Чосон, в котором кронпринц, расследуя загадочную болезнь открывает страшную тайну, способную поставить под угрозу всю страну. Съемки запланированы на первую половину 2019 года.