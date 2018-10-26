BTS уже девятую неделю в Billboard, RM не отстает

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30 октября Billboard обновил позиции в чартах. Следуя из опубликованного, репэкидж-альбом «Люби себя «Ответ»» (LOVE YOURSELF 結 'Answer') известного коллектива BTS находится на 50 месте в Billboard 200. Попавший в сентябре этого года в Billboard 200 альбом оказался в первую неделю на 1 месте, после чего оказался на 8, 15, 19, 25, 24, 31, 27 и 50 позиции. Таким образом, альбом уже в течение девяти недель находится в самом главном чарте альбомов Billboard. Кроме того, 23 октября особо отличился участник группы по имени RM. Его плейлист под названием mono ворвался в тот же Billboard 200 и оказался сразу на 26 позиции, что является лучшим результатом среди всех сольных корейских исполнителей. Напомним, 13 и 14 ноября группа BTS проведет концерты в японских городах Токио, Осака, Нагоя и Фукуока.