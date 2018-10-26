Хан Чжи Мин блистала в Лондоне

Востоковед Татьяна Шамсутдинова из России
2018-10-26
#Шоу-бизнес l 2018-11-01
Хан Чжи Мин завоевала приз лондонского кинофестиваля. На прошедшей 26 октября четвертой церемонии награждения "Лондонского фестиваля восточноазиатского кино" (London East Asia Film Festival) корейская актриса Хан Чжи Мин удостоилась премии в номинации «Лучшая актриса». Премия была получена за главную роль в драме "Мисс Бэк" (미쓰백), где Хан Чжи Мин воплотила на экране грубую и при этом несчастную молодую женщину. На мероприятии актриса произнесла речь на английском языке и лично пообщалась со зрителями. "Мисс Бэк" - фильм о жестоком обращении с детьми поднял много социальных проблем, это смелое кино было высоко оценено не только критиками, но и рядовыми зрителями. За 3 недели проката фильм все еще пользуется большой популярностью, о чем говорит статистика – распродаются все билеты на сеансы.
2018-10-26
2018-10-25
2018-10-25