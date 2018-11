Участницы: Хи Чжин, Хён Чжин, Ха Сыль, Ё Чжин, ВиВи, Ким Лип, Чжин Соль и Чхве Ри

Дебют: первый мини-альбом [Love & Live], 2017 год

Жанр: эстрадная музыка

Стиль: танцевальная





LOONA – корейская женская группа, сформированная продюсерским центром BlockBerry Creative. Начиная с октября 2016 года, каждый месяц слушателям представляли по одной новой участнице с сольным синглом. Первой стала Хи Чжин, которая 5 октября выпустила сингл ViViD. 17 ноября дебютировала вторая участница Хён Чжин, она представила сингл «Заглядывай» (다녀가요) и совместный с Хи Чжин сингл «Я буду там» (I’ll Be There). Третьей представленной участницей стала Ха Сыль, появившаяся 15 декабря с синглом «Мальчик, девочка» (소년, 소녀). 16 января 2017 года дебютировала четвертая участница Ё Чжин с синглом «Поцелуй потом» (키스는 다음에), в тот день также появились совместные композиции Хи Чжин и Хён Чжин под названием «Мое воскресенье» (My Sunday) и Ха Сыль с Ё Чжин «Моя мелодия» (My Melody).

17 апреля 2017 года ВиВи дебютировала с треками «Я люблю тебя каждый день» (Everyday I Love You(Feat. Ха Сыль)) и «Ты мне нужен каждый день» (Everyday I Need You (Feat. Чжин Соль)). 23 мая дебютировала Ким Лип с чувственными композициями «Затмение» (Eclipse) и «Сумерки» (Twilight). Седьмая по счету участница Чжин Соль, участвовавшая ранее в записи «Ты мне нужен каждый день» в исполнении ВиВи, появилась на музыкальном небосклоне 26 июня с сольным синглом «Пою под дождем» (Singing in the Rain ) и совместным с Ким Лип «Любовное письмо» (Love Letter). Последней представленной участницей стала Чхве Ри (Choerry). Ее сольным синглом стал Love Cherry Motion, также она представли записанный совместно с Чжин Соль трек Puzzle.

Группа LOONA выпустила первый мини-альбом «Люби и живи» (Love & Live) 13 марта 2017 года.