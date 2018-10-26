Идеальные незнакомцы (완벽한 타인/Intimate Strangers)





Жанр: драматическая комедия

Режиссер: Ли Чжэ Гю

В ролях: Ю Хэ Чжин, Чо Чжин Ун, Ли Со Чжин, Ём Чжон А, Ким Чжи Су и др.

Премьера: 31 октября 2018 года





Давай поиграем?

Старые друзья по парочкам приходят на ужин, чтобы приятно провести время за одним столом. По ходу вечера один из героев предлагает сыграть в необычную игру –зачитывать вслух все приходящие сообщения и электронные письма, а входящие звонки ставить на громкую связь. Невинная, на первый взгляд, игра начинает принимать совсем другой оборот! Неизвестно, чем все это закончится...