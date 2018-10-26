Идеальные незнакомцы (완벽한 타인/Intimate Strangers)

Востоковед Татьяна Шамсутдинова из России
2018-10-26
#Новости шоу-бизнеса l 2018-11-01
Жанр: драматическая комедия
Режиссер: Ли Чжэ Гю
В ролях: Ю Хэ Чжин, Чо Чжин Ун, Ли Со Чжин, Ём Чжон А, Ким Чжи Су и др.
Премьера: 31 октября 2018 года
Давай поиграем?
Старые друзья по парочкам приходят на ужин, чтобы приятно провести время за одним столом. По ходу вечера один из героев предлагает сыграть в необычную игру –зачитывать вслух все приходящие сообщения и электронные письма, а входящие звонки ставить на громкую связь. Невинная, на первый взгляд, игра начинает принимать совсем другой оборот! Неизвестно, чем все это закончится...
2018-10-26
2018-10-25
2018-10-25