



Многие музыканты считают, что корейская народная музыка хорошо сочетается с джазом. Первые попытки совместить два совершенно разных типа музыки стали предпринимать еще в 1990-х годах. Композиции оказались успешными, и за ними последовали новые эксперименты. Подробнее о сочетании корейской музыки с джазом и другими направлениями вы узнаете из нашего выпуска.





Выпуск 386. Корейская народная музыка и джаз

* Песня "О зайце" из пхансори "Сказание о подводном дворце" - Ан Сук Сон, Линда Шэрок (вокал), Ким Док Су (барабан чангу)

* Песня "Канвондо ариран" - Ансамбль Saltacello

* Песня "Нанбонга" - Ли Хи Мун (вокал), квартет "Прелюдия"