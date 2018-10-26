Глава 6. Хо Сэн Вон пошёл уговаривать разбойников (5)

Разбойники разошлись по родным местам, чтобы забрать свои семьи и домашних животных, в том числе коров, чтобы отправиться в новую страну Хо Сэн Вона. Среди них был человек по имени Толь Сок. Он боялся погони, и поэтому мог передвигаться только поздними вечерами. Спустя несколько дней он, наконец, добрался до дома. Когда он тихонько подошёл к своему дому, то услышал, как его жена поёт колыбельную песню для маленького сына.

Он постучал в дверь: «Тук-тук. Это Толь Сок, твой муж. Я вернулся, открой дверь». Узнав голос своего мужа, жена вынула ложку из дверной цепочки, которую использовала, чтобы поплотнее закрыть дверь. Удивившись неожиданному визиту мужа, она стала заикаться: «Это, это ты? Боже мой, своим глазам не верю». От радости жена крепко обнимала мужа. Толь Сок увидел своего маленького сыночка, которому даже не исполнился год. Стоит отметить, что он впервые увидел своего мальчика, так как Толь Сок расстался с женой ещё перед родами. Это случалось из-за нищеты. Вечная нехватка денег заставила его присоединиться к разбойникам. Пока его не было рядом с семьёй, жена и сыночек с трудом выживали. Однако теперь, благодаря помощи нашего героя, им больше не нужно жить в нищете. Толь Сок сразу передал радостную новость: «Дорогая, мы переедем на «Землю свободы». Ты наверняка не слышала об этом, но я уверен, что мы там будем жить счастливо. Пока у нас есть время, нам нужно подготовиться к переезду. Я принёс деньги».

Увидев их, жена была в шоке: «Откуда у тебя появилась такая большая сумма денег? Это что, ты грабил других? Я все время за тебя волновалась. После твоего ухода каждый день к нам приходили стражники и спрашивали тебя. Они сказали, что ты стал одним из разбойников». Муж рассказал жене, что случилось за это время. Он убедил её в том, что больше не будет заниматься подобным делом. Услышав целую историю, связанную с Хо Сэн Воном, жена согласилась поехать вместе с ним: «Конечно, я с тобой, дорогой! Я сделаю всё, чтобы наш ребенок не был голодным». Той же ночью супруги собрали все вещи. Толь Сок и его жена уехали из родного города, ни о чём не жалея.