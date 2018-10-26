Религиозные убеждения - веская причина для освобождения от военной службы

Религиозные убеждения являются достаточной причиной для освобождения от обязательной военной службы. Такое решение принял 1 ноября Верховный суд РК, отменив своё решение, принятое 14 лет назад в отношении южнокорейского гражданина О Сын Хона из секты Свидетелей Иеговы. Он был приговорён к 18 месяцам заключения за отказ от службы в армии. До настоящего момента религия не рассматривалась в качестве достаточной причины для освобождения от обязательной службы. Однако в нынешнем судебном вердикте говорится, что наказание за отказ от службы на основании религиозных убеждений нарушает конституционное право на свободу совести и ставит под угрозу другие основные права и свободы человека. Таким образом, решение суда можно воспринимать как признание того, что свобода совести выше гражданского долга.

В РК очень чётко регулируется вопрос прохождения обязательной военной службы, поскольку он напрямую связан с безопасностью страны. Действующее законодательство предусматривает наказание за отказ от военной службы в виде лишения свободы на срок до трёх лет. За 14 лет, прошедших после вынесения приговора О Сын Хону, по той же статье были осуждены 227 человек. Теперь их дела должны быть пересмотрены. Должны быть закрыты также 930 дел, находящихся на рассмотрении в судах.



