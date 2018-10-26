Сеул получит контроль над своими войсками в военное время 

31 октября в Вашингтоне состоялось 50-е ежегодное южнокорейско-американское консультативное совещание по вопросам совместной безопасности. Его итогом стало принятие стратегической директивы под названием «Руководящие принципы альянса». Документ подписали министры обороны двух стран - Чон Гён Ду и Джеймс Мэттис. Его основные положения предусматривают нахождение американских войск на Корейском полуострове после получения Сеулом оперативного контроля над своими войсками в военное время. Кроме того, не будет изменений в структуре объединённого командования вооружёнными силами, за исключением смены главы данного ведомства. Теперь его возглавит южнокорейский генерал.

В результате подписания директивы были сняты опасения о возможном ослаблении военного альянса в результате расформирования объединённого командования вооружёнными силами и вывода американских войск. Особое внимание привлекает смена главы объединённого командования вооружёнными силами. США впервые передают другой стране право командования своими войсками. Остаётся последний вопрос, когда произойдёт окончательная передача Сеулу права оперативного контроля над своими войсками в военное время. По мнению некоторых аналитиков, это случится до 2022 года, то есть, до окончания полномочий нынешнего правительства.