Демилитаризация Объединённой зоны безопасности

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Объединённая зона безопасности в пограничном пункте Пханмунчжом становится первым районом на границе между двумя Кореями, где снижена военная напряжённость. Эта зона превращается в символ мира после того, как военные двух Корей и Командование ООН завершили совместную проверку в Объединённой зоне безопасности на предмет её готовности к демилитаризации. Ситуацию комментирует господин Син Бом Чхоль, директор Центра проблем безопасности и воссоединения Института политических исследований памяти Чон Чжу Ёна.