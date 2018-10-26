Демилитаризация Объединённой зоны безопасности

Востоковед Татьяна Шамсутдинова из России
2018-10-26
#Последние события на Корейском полуострове l 2018-11-01
Объединённая зона безопасности в пограничном пункте Пханмунчжом становится первым районом на границе между двумя Кореями, где снижена военная напряжённость. Эта зона превращается в символ мира после того, как военные двух Корей и Командование ООН завершили совместную проверку в Объединённой зоне безопасности на предмет её готовности к демилитаризации. Ситуацию комментирует господин Син Бом Чхоль, директор Центра проблем безопасности и воссоединения Института политических исследований памяти Чон Чжу Ёна.
2018-10-26
2018-10-25
2018-10-25