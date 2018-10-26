Совестное освоение природных ресурсов

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По данным Корпорации природных ресурсов Республики Корея, суммарная стоимость всех запасов полезныхископаемых,имеющихся в недрах Северной Кореи, составляетпочти 4 триллиона долларов. КНДР входит в десятку богатейших стран мира по запасам таких полезных ископаемых как графит, медь и магнезит, а также ряда редких металлов, включая вольфрам и молибден. Если Юг и Север станут вместе разрабатывать недра, то смогут добиться общего процветания. Сотрудничество в сфере освоения природных ресурсов началось в 2007 году, когда две Кореи провели совместную разведку залежей природных ресурсов в Северной Корее. Взаимовыгодная модель сотрудничества прекратила существование в 2008 году в связи с гибелью южнокорейской туристки в горах Кымгансан на Севере. Сегодня этот проект имеет шансы на возобновление.