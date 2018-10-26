Судостроительная промышленность РК может вернуть мировое лидерство

Спустя семь лет судостроительная промышленность РК готовится к выходу из затяжного кризиса. В этом году Корея может стать мировым лидером по строительству судов. Причина столь резких изменений заключается в росте числа заказов на строительство супертанкеров для транспортировки сжиженного природного газа и сырой нефти. В 2016 году, в период застоя, всего было получено 24 заказа на строительство таких судов. Однако в текущем году данный показатель резко вырос, превысив цифру в 80 кораблей. Большинство заказов получили местные судостроительные компании. Несмотря на это, благоприятные перспективы пока ещё не подкреплены реальными результатами. В настоящее время предвидится ситуация превышения расходов над доходами в двух крупнейших судостроительных компаниях страны.





В последние годы лидером мирового судостроения был Китай. Однако сейчас ситуация там несколько удручающая. Судостроительная промышленность столкнулась с проблемами, связанными с развитием технологий и поддержанием качества производства. Кроме того, на конкурентоспособность кораблей китайского производства оказывает влияние повышение цен на материалы и рабочую силу. Стоит также отметить, что в настоящее время сложилась ситуация перенасыщения рынка транспортными кораблями типа балкер. Данный тип судов является флагманом китайской судостроительной промышленности. Однако в последнее время резко снизилось количество заказов на данные типы кораблей. Таким образом, можно сказать о тенденциях снижения конкурентоспособности китайских судостроительных компаний. В данной ситуации Корея может перехватить пальму первенства. Для этого необходимо повысить эффективность судостроения и ускорить темпы развития новых технологий.



