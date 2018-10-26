Правительство РК повысит целевую стоимость риса

Правительство РК направило в Национальное собрание проект повышения целевой стоимости риса. В связи с этим, важное значение придаётся вопросу, связанному с программой финансовой поддержки рисоводства, цель которой состоит в обеспечении постоянного дохода фермеров. Государственная финансовая помощь делится на постоянную и временную. Постоянная помощь оказывается в виде денежных выплат в зависимости от общей площади рисовых полей. Так, фермер, выращивающий рис на площади более одного гектара, может получить от государства около 900 долларов. Временная помощь выплачивается в том случае, если стоимость риса во время сбора урожая окажется меньше целевой стоимости. Поэтому фермеры могут получить 85% от разницы в цене.





Как отмечают в правительстве РК, финансовая поддержка фермеров играет важную роль в поддержании равновесия между спросом и поставками риса, а также обеспечивает стабильность дохода фермеров. Данная правительственная программа напрямую связана с целевой стоимостью риса, которая определяет основной уровень дохода фермеров. В связи с намерением правительства повысить целевую стоимость риса возникают некоторые вопросы. К примеру, стабильный доход фермеров вне зависимости от цены на рис может вызвать перенасыщение рынка и увеличение количества рисовых фермерских хозяйств. Кроме того, разница в денежных выплатах в зависимости от площади рисовых полей может стать причиной возникновения поляризации в данной сфере сельского хозяйства. Таким образом, существует риск обогащения крупных фермерских хозяйств. В настоящее время Министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК подготавливает проект реформы в данной сфере.