Зона возобновляемой энергетики Сэмангым

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В Республике Корея будет создана зона новой возобновляемой энергетики Сэмангым. Проект позволит вырабатывать энергию объёмом 4 ГВт. На его реализацию будет выделено 9 млрд долларов. К 2022 году планируется построить объекты солнечной энергетики мощностью 2,4 ГВт и объекты ветроэнергетики мощностью 0,6 ГВт. Остальные объекты будут достраиваться по мере реализации проекта. Зона возобновляемой энергетики займёт территорию площадью 4 тыс. гектаров. Правительство намерено выделить на этот проект 500 млн долларов бюджетных средств и привлечь почти 9 млрд долларов частных инвестиций.

Президент Мун Чжэ Ин уделяет большое внимание данному проекту, так как он является ключом к снижению зависимости от атомной энергетики. К 2030 году правительство намерено увеличить долю возобновляемых источников энергии до 20% вместо нынешних 8%. Для этого необходимы инвестиции, которые привлечь довольно сложно, поскольку проект не обсуждался на общественных слушаниях и не проходил исследование на целесообразность.

Уже много лет каждое новое правительство меняет планы по использованию территории, которая появилась после окончания строительства дамбы Сэмангым. Когда её только начинали строить в 1991 году, она предназначалась для расширения сельскохозяйственных угодий из-за нехватки продовольствия. Однако со временем эта проблема исчезла, и с каждым правительством предназначение этой территории стало меняться. Нынешнее правительство Мун Чжэ Ина намерено создать там экономический кластер стран Жёлтого моря.