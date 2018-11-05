Бюджетное послание президента РК

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1 ноября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выступил в Национальном собрании. Он призвал депутатов не затягивать с утверждением бюджета на 2019 финансовый год и сотрудничать с правительством в установлении прочного мира на Корейском полуострове. Глава государства отметил, что правительство запланировало на следующий год расходную часть бюджета в размере 470,5 трлн вон или 422 млрд долларов. Это на 9,7% больше по сравнению с бюджетом нынешнего года. Причина роста расходов - неблагоприятные экономические перспективы на будущий год. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что дополнительные средства необходимы для преодоления рисков экономического спада, решения проблем занятости и поляризации общества.

Президент отметил, что экономическая политика будет по-прежнему направлена на выполнение трёх основных задач - экономический рост за счёт увеличения доходов населения, инновационный рост и справедливая экономика. За полтора года работы нынешнего правительства предлагались различные меры, направленные на улучшение экономической ситуации. Однако показатели лишь падали, а жизнь населения не улучшалась, поэтому на этот раз Мун Чжэ Ин призвал ликвидировать неравенство и несправедливость общества. Именно это, по его мнению, препятствует социальному единству и непрерывному развитию. Глава государства в очередной раз затронул тему искоренения коррупции в повседневной жизни, например, при устройстве на работу, поступлении в университет, распределении государственных средств.

Он высказался за построение "великодушной страны", в которой нет места дискриминации. Президент призвал депутатов поддержать социальные программы, направленные на предоставление равных возможностей всем людям.

Президент обратился к депутатам с просьбой поддержать его политику в отношении Пхеньяна, целью которой является установление мира не только на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии. Он напомнил, что готовится второй северокорейско-американский саммит, готовятся визиты председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына в Россию и Республику Корея, а председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР. Это открывает возможности для достижения мира, которые нельзя упустить,- подчеркнул Мун Чжэ Ин.