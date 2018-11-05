Юг и Север обследуют западный участок водной границы 

5 ноября представители Юга и Севера Кореи приступили к совместному обследованию 70-километрового водного пути вдоль западной межкорейской границы в целях его дальнейшего хозяйственного использования. Это участок в нижнем течении реки Ханган от места, где в неё впадает протекающая по территории КНДР река Имчжинган, до впадения в залив Канхваман. В соответствии с межкорейским соглашением в военной области, гражданские суда Юга и Севера смогут свободно перемещаться по этому участку водного пути. До сих пор гражданское судоходство в этих водах было невозможно. Из-за отсутствия военной демаркационной линии там сохранялась высокая вероятность случайных столкновений.





Согласно соглашению в военной области, две Кореи должны уведомлять друг друга о судах, входящих в эти воды, предоставляя списки находящихся на них людей. Гражданское судоходство будет открыто с 7:00 до 19:00 с апреля по сентябрь и с 8:00 до 18:00 с октября по март. Совместное обследование водных путей заключается в акустическом измерении глубины участка реки и определении высоты прилива. По итогам совместной работы будет составлена навигационная карта, которой дол сих пор не было. Впервые Юг и Север договорились о совместном использовании устьев рек Ханган и Имчжинган в ходе саммита 2007 года, однако реализация договорённости была затруднена в связи с ухудшением межкорейских отношений. Если по завершении обследования начнётся активное совместное использование участка, это может привести к началу сотрудничества в области добычи инертных материалов со дна, что будет иметь двойной эффект: во-первых, обеспечит стабильную поставку материалов в столичный регион, и во-вторых, позволит понизить уровень воды в нижнем течении реки Имчжинган для предотвращения наводнений.



