Национальное собрание РК рассматривает  бюджет на 2019 год 

5 ноября Национальное собрание РК приступило к рассмотрению проекта бюджета на 2019 год, где самыми спорными пунктами стали статьи, связанные с занятостью населения и межкорейским экономическим сотрудничеством. Расходная часть бюджета составляет 470,5 трлн вон или 422 млрд долларов. Это на 9,7% больше по сравнению с бюджетом нынешнего года. Рост расходов вызван неблагоприятными экономическими перспективами на будущий год. Это самое большое увеличение за последние 10 лет, в связи с чем ожидаются серьёзные противоречия между правящей партией и оппозиционными силами.





Правящая партия считает, что в условиях острого кризиса занятости необходимо расширение финансирования, направленное на оживление экономики. Оппозиция называет эти меры показными и намерена подвергнуть проект доскональной проверке. Правящая партия утверждает, что бюджет предназначен для спасения рынка занятости и финансирования инноваций, в связи с чем сокращать данные расходы нельзя. Оппозиционные партии считают такой подход «показной щедростью». По их мнению, он приведёт к необоснованной трате налоговых средств на политику, эффективность которой ничем не доказана. Партия Свободная Корея обвиняет правительство в намерении манипулировать статистикой за счёт спешного создания краткосрочных рабочих мест. Бюджетные расходы, связанные с межкорейским сотрудничеством, также станут предметом разногласий. Демократическая партия называет эти расходы «бюджетом мира», необходимым для улучшения межкорейских отношений. Партия Свободная Корея намерена тщательно рассмотреть проект, чтобы он не шёл вразрез с международными санкциями в отношении Пхеньяна.