Компания Future World - разработчик 3D-светодиодных экранов

ⓒ Future World

Сегодня мы познакомим вас с очередным участником 49-й выставки электроники Korea Electronics Show, которая проходила в конце октября в Корейском центре выставок и конференций COEX. На очереди компания Future World (퓨처월드), единственный в стране разработчик 3D-светодиодныхэкранов. С подробностями - генеральный директор компании г-н Чхве Чжэ Нам.





На выставке Korea Electronics Show было много интересного. Посетители были впечатлены нашей разработкой. Цель этого девайса состоит не в предоставлении информации, а в том, чтобы заинтересовать клиента. Мы провели много собеседований, в том числе с иностранцами, особенно из Индонезии, Мексики и Индии. С покупателем из Мексики в настоящий момент ведутся переговоры по контракту на 1 млн долларов.





С 24 по 27 октября в Корейском центре выставок и конференций COEX проходила выставка Korea Electronics Show, в которой приняли участие 729 компаний. Мимо выставочного стенда компании Future World было трудно пройти равнодушно.





ⓒ Future World

На выставке мы показали наш первый голографический 3D-дисплей. Когда речь заходит о голограмме, в голове обычно возникает образ коробки, в которой воспроизводится какое-либо объёмное изображение. Практическое применение таких девайсов в экономическом аспекте имело границы. Наша разработка воспроизводит объёмное изображение путём вращения светодиодных ламп. Конструкция девайса очень простая, а установка удобная. Поэтому он может свободно использоваться в простых магазинах, кинотеатрах, гостиницах и других местах. Мы хотели показать, что технология 3D может применяться в любом месте и кем угодно.





Компания Future World представила голографический 3D-дисплей Creview (크레뷰). Голограмма появилась уже давно, но прежде она была низкого качества и малодоступна. В последнее время появляется много контентов виртуальной и дополненной реальности. На этой волне растёт интерес и к голографическим технологиям, которые активно используются в рекламе, на выставка, в играх. Именно поэтому к Future World был проявлен такой интерес.





До настоящего момента рынок LED был завязан на технологиях 2D. Поэтому у потребителей не было к этому интереса. Мы искали нечто новое. Сын главы компании предложил создать рекламный щит с голограммой. Тогда он учился в первом классе школы средней ступени. Наш глава работал в IT-компании, а затем в исследовательском центре Hansol Telecom. Он приступил к разработке после того, как понял, что она может в будущем позволить поменять все рекламные вывески. До сих пор у нас нет конкурентов на внутреннем рынке. Наша компания единственная в стране зарегистрировала патент на подобную разработку.





Компания Future World начала работу в 2008 году с разработки автомобильного регистратора Black Box. Большое внимание уделяется новым разработкам и исследованиям. В компании собраны эксперты в разных сферах, имеющие опыт в сфере технологий коммуникаций, MP3- плееров и беспроводных зарядок. Компания Future World также является создателем вебкамеры и камеры с обзором в 360 градусов, получив признание качества. В 2013 году начались работы над голографическим 3D- дисплеем.





ⓒ Future World

Сложности были. Мы пытались создать то, чего прежде не было. Мы прошли через множество проб и ошибок. Но мы сдавались, будучи уверены в успехе. На разработку ушло более года. Сегодня мы поставляем на внутренний рынок продукцию Корейской дорожной корпорации. Есть скоростные шоссе на которых наиболее часто происходят нарушения скоростного режима. Там мы установили 3D-модели полицейских. Если это принесёт результат, то такие полицейские появятся и на других работах. Кроме того, мы разместили разработку в музеях, кинотеатрах, на выставочных площадках, в обменных пунктах банка Kookmin Bank и других местах. Ведётся работа по заключению контрактов с партнёрами из Вьетнама, Австралии, США, Японии и Мексики.





Прежде голограмма воспроизводилась в рамках круглых сфер или конструкции в виде пирамиды. Компания Future World делает это за счёт вращения светодиодных ламп, которые закреплены на двух планках. Компании удалось значительно сократить энергозатраты на работу девайса, повысить мобильность, а также сократить стоимость в 20 раз. Инвестиции в отрасль голографических технологий растут, а компания Future World активно развивается.