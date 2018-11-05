Падение биржевых индексов в Республике Корея

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29 октября главный индекс Корейской биржи KOSPI упал ниже психологически важного уровня в 2.000 пунктов. На следующий день показатель начал восстанавливаться, 31 октября составив 2020 пунктов. Показатель индекса высокотехнологичных компаний KOSDAQ также зафиксировал крупнейший с октября 2008 года спад. Подробнее о причинах резкого спада мы поговорим с начальником аналитического отдела инвестиционной корпорации «Синхан» г-ном Ли Сон Опом.





На мировых биржах наблюдается спад, а инвесторы в панике. Наибольшее снижение котировок – от 10 до 20% – было отмечено с сентября по 26 октября. Индекс KOSDAQ снизился на 19,3%, что является самым большим в мире падением. Третий по величине уровень снижения в 13,4% зафиксировал также южнокорейский индекс KOSPI. Таким образом, южнокорейский рынок ценных бумаг показал максимальный спад. Нынешняя ситуация схожа с той, что была во время глобального финансового кризиса





По итогам торгов 31 октября индекс KOSPI составил 2.029,69 пункта, что на 13,37% меньше, чем в конце сентября. KOSDAQ за этот период сократился на 173,60 пункта. Снижение котировок Корейской биржи оказалось значительнее, чем в Аргентине, где крайне нестабильная экономическая ситуация. В чём же причина.





Обычно во время сильного спада на американском рынке ценных бумаг инвесторы стараются сбыть акции, переводя капитал в стабильные активы. Что касается рынков развивающихся стран, то их значительная доля приходится на Республику Корея. Поэтому именно у нас иностранные инвесторы стали продавать активы в первую очередь. К тому же сделать это в Корее гораздо удобнее, чем во многих других развивающихся странах, где иной раз продать акции во время обвалов нереально. Кроме того, сказался фактор риска, связанный с торговым спором между США и Китаем. Экспортоориентированная южнокорейская экономика зависит от рынков этих стран.





Первопричина биржевого обвала лежит в базовой процентной ставке США. Мировой финансовый рынок нестабилен из-за оттока долларов. В этой ситуации южнокорейский рынок ценных бумаг, отличающийся высокой долей иностранных инвесторов и открытостью рынка капитала, оказался под ударом. Однако такую уязвимость южнокорейской биржи нельзя объяснить только внешними рисками.





В структуре промышленности слишком велика доля крупных компаний.

То же самое касается и экспорта. В общей стоимости южнокорейской биржи более 30% приходится на десять крупнейших отечественных компаний. Если добавить сюда пять корпораций, то показатель превысит 50%. То есть, если положение крупных компаний ухудшается, то это сильно влияет на общее состояние экономики. Это касается и рынка ценных бумаг. Поэтому свою роль в недавнем снижении биржевых котировок сыграло уменьшение показателей Samsung Electronics и других крупных компаний в связи с предположениями о возможном снижении роста рынка полупроводников. Кроме того, южнокорейские учреждения, призванные следить за стабильностью рынка, не справляются со своими задачами.





В случае нестабильности акций крупных производителей автомобилей, полупроводников и другой основной экспортной продукции осложняется положение всего рынка ценных бумаг. В Корее нет учреждений и органов, которые могли бы сыграть роль сдерживающего фактора в подобных ситуациях. Во время крупных финансовых кризисов в прошлом для урегулирования ситуации часто использовался пенсионный фонд. Однако в этом году в пенсионном фонде было решено сократить долю инвестиций в ценные бумаги. Поэтому впервые за девять лет фонд зарегистрировал чистую продажу акций. Между тем, прогнозы на дальнейшее развитие ситуации не самые радужные.





Биржевые индексы отразили возможные опасения об ухудшении экономической ситуации гораздо в большей степени, чем на самом деле. Поэтому велика вероятность того, что дополнительный спад будет очень ограниченным. На этом фоне прогнозы дальнейшего развития ситуации также не самые лучшие. Существует вероятность затягивания торгового противостояния США и Китая, в связи с чем рост китайской экономики замедляется, есть аналогичные прогнозы и относительно американской экономики. Не забываем и об увеличении базовой процентной ставки США. Если котировки южнокорейской биржи и вырастут, то рост также будет ограниченным.





Аналитики считают, что в ноябре на рынке ценных бумаг не будет таких же сильных потрясений как в октябре. Но в настоящий момент очень много внешних факторов, которые могут отрицательно сказаться на дальнейшем положении южнокорейской биржи. Между тем, многие инвесторы считают возможным резкий рост индекса KOSPI, который в октябре снизился на 314 пунктов. Указывается на необходимость мер по стабилизации рынка, учитывая наличие рисков.





Южнокорейское правительство может прибегнуть к помощи четырёх крупных фондов, в числе которых пенсионный. То есть, речь идёт об увеличении их доли на рынке ценных бумаг. Кроме того, возможно введение налоговых льгот для инвесторов, вкладывающих средства в ценные бумаги. Если эти и другие меры будут реализованы, то предотвратить спад котировок не удастся, но это даст возможность стабилизировать ситуацию и дать инвесторам больше уверенности.