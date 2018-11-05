Последствия антииранских санкций США для РК 

Вашингтон освободил Сеул из-под действия эмбарго, касающегося импорта нефти из Ирана. Таким образом, РК избежала худшего варианта развития событий на ближайшее время. Однако есть опасения, что некоторых последствий избежать не удастся. Фокус санкций Вашингтона сделан на запрете экспорта иранской нефти. В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе. 7 августа США ввели часть санкций против Ирана, в том числе вторичные, то есть в отношении третьих стран, сотрудничающих с Ираном. 5 ноября вступили в силу более существенные санкции, охватившие экспорт нефти, а также операции, связанные с газом, нефтепродуктами, работой портов, судостроением и другими. Восемь стран, в том числе РК, на 180 дней выведены из-под запрета на приобретение иранской нефти.

Данные меры по выведению ряда стран из-под запрета на импорт иранской нефти важны для РК по двум причинам. Во-первых, это важность закупок нефти из этой страны и во-вторых, это сохранение системы расчётов с Ираном в вонах. Закупки нефти уже значительно сократились и в будущем есть возможность заменить каналы поставок. Проблема состоит в системе расчётов в вонах. Дело в том, что оплата за импорт нефти из Ирана поступает на счета южнокорейских банков. Эти средства впоследствии используются в расчётах при экспорте в Иран. Учитывая структуру системы, если импорт нефти сокращается, то это автоматически ведёт к уменьшению экспорта на иранский рынок. Именно с этим связаны опасения экспертов. В первой половине этого года экспорт в Иран сократился на 15,4%, составив 1 млрд 722 млн долларов.



