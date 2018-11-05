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Майкл Помпео и Ким Ён Чхоль встретятся в Нью-Йорке 8 ноября

#На тему дня l 2018-11-06

Новости

Майкл Помпео и Ким Ён Чхоль встретятся в Нью-Йорке 8 ноября

8 ноября в Нью-Йорке состоится встреча госсекретаря США Майкла Помпео с заведующим отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхолем. Ожидается, что итоги встречи определят направления переговорного процесса двух стран по вопросу денуклеаризации. Если стороны придут к консенсусу, то это послужит толчком к активизации диалога. В противном случае, при худшем варианте развития событий, стороны могут вернуться к конфронтации. После четвёртого визита Майкла Помпео в Пхеньян в начале октября подвижек на переговорах между КНДР и США нет. Тема предстоящей встречи - полная денуклеаризация и реализация совместной декларации, принятой в ходе Сингапурского саммита. То есть, речь идёт о мерах Севера по отказу от ядерного оружия и ответных мерах США. Результат переговоров определит успех в вопросе подготовки второго саммита двух стран. Таким образом, если стороны обсудят время и место саммита, то встречу можно будет назвать успешной. 


Ожидается, что Майкл Помпео и Ким Ён Чхоль обсудят вопросы, касающиеся способов подтверждения факта ликвидации ядерного полигона Пхунгери и закрытия испытательного полигона ракетных двигателей Тончханни. По итогам последнего визита Помпео в Пхеньян была достигнута договорённость о проведении соответствующей инспекции. Возможно, будет затронута тема осмотра ядерного центра в Ёнбёне. 4 ноября в интервью СМИ Майкл Помпео заявил, что условием для снятия антисеверокорейских санкций является не только полная денуклеаризация КНДР, но и осуществление контроля за этим процессом со стороны США. Пхеньян, в свою очередь, требует от Вашингтона ответных поощрительных действий на уже принятые Севером меры. Ранее северокорейский лидер Ким Чон Ын заявил, что враждебные силы сосредоточены лишь на усилении санкционного давления.

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