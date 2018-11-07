Япония считает неправомерной реструктуризацию судостроения в РК

6 ноября японское правительство обратилось во Всемирную торговую организацию с заявлением о том, что поддержка южнокорейскими властями реструктуризации судостроительной отрасли противоречит соглашению ВТО по субсидиям и компенсационным мерам.Претензии Токио носят явно политический характер. Указывается, что южнокорейская компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, получившая госсубсидии, занижает цены, вредя другим участникам рынка. Японская сторона заявляет, что на реструктуризацию компании было выделено 10,5 млрд долларов. Кроме того, были озвучены претензии к реструктуризации компаний Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering и STX Shipbuilding.

Правительство РК подчёркивает, что меры по реструктуризации судостроения не нарушают международные правила и осуществляются в коммерческих целях. Власти намерены подробно описать свою позицию на двусторонних консультациях по процедуре разрешения споров. Ожидается, что данный спор не удастся уладить в короткие сроки. Обращение Японии в ВТО, судя по всему, связано с успехами южнокорейского судостроения. В этом году данная отрасль впервые за семь лет вернула себе первое место в мире по объёму заказов. Японская профильная отрасль, между тем, отстаёт от РК и Китая. Кроме того, мотивом для нападок Японии, возможно, служит недавнее решение южнокорейского Верховного суда о том, что известные японские корпорации должны выплатить компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации в колониальный период. В Японии это отрицают. Однако звучат заявления о возможности использования данного вопроса в качестве «рычага давления» при разрешении двусторонних споров.



