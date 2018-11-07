Соседи (동네사람들)





Жанр: боевик, триллер

Режиссер: Им Чжин Сун

В ролях: Ма Дон Сок, Ким Сэ Рон, Ли Сан Ёп и др.

Премьера: 11 ноября 2018 года





Исчезла школьница, однако в маленьком населенном пункте все слишком спокойно. Главный герой по имени Ки Чхоль, приехавший из другого города в качестве временного учителя физкультуры в местной школе, чувствует здесь неладное. Ю Чжин, единственная подруга пропавшей девочки, уверена в том, что её подругу похитили. Вместе с ней Ки Чхоль начинает свое расследование, в ходе которого они понимают, что кто-то специально заметал следы... Пропала девочка, однако все хранят молчание, но кто-то должен обязательно ее найти.