Скончался известный актёр Син Сон Иль.

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4 ноября ушёл из жизни известный южнокорейский актёр Син Сон Иль в возрасте восьмидесяти одного года. В июне 2017 года врачи у него обнаружили рак лёгких третьей стадии. Сам актёр не сомневался, что сможет победить болезнь. Но, к сожалению многих, лечение оказалось безрезультатным. Подробнее об этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 7 сентября.