Скончался известный актёр Син Сон Иль.

Япония считает неправомерной реструктуризацию судостроения в РК
2018-11-07
# Новости шоу-бизнеса l 2018-11-07
4 ноября ушёл из жизни известный южнокорейский актёр Син Сон Иль в возрасте восьмидесяти одного года. В июне 2017 года врачи у него обнаружили рак лёгких третьей стадии. Сам актёр не сомневался, что сможет победить болезнь. Но, к сожалению многих, лечение оказалось безрезультатным. Подробнее об этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 7 сентября.
2018-11-07
2018-11-05
2018-11-07 15:14:32