Выступление BTS в КНДР на рассмотрении

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Член демократической партии Ан Мин Сок заявил, что будет поддерживать идею выступления мужской группы BTS в Пхеньяне. 7 ноября Ан Мин Сок был гостем на радио KBS 1 Radio, в котором дал интервью. «Наша цель сейчас – к 2021 году договориться по поводу проведения совместных Олимпийских игр. Северная сторона также разделяет наше мнение. Есть вероятность, что скоро обе страны создадут общий Олимпийский комитет», - сказал Ан Мин Сок. Позже политик добавил: «Также на самом высоком уровне мы будем продвигать идею выступления группы BTS в Пхеньяне примерно в следующем году». На вопрос радиоведущего Чон Чжун Хи «Высока ли вероятность этого?», Ан Мин Сок ответил «Мы обязаны проложить все пути сами. Мы можем сами укреплять культурные связи, связи в области спорта и искусства, не обращая внимания, например, на реакцию крупных держав. Между Севером и Югом этот обмен вплоне возможен, поэтому я думаю, что мы должны сплотить наши усилия и усиленно работать, пока все не наладится окончательно».