Почему Кон Хё Чжин снова сыграла в триллере





После роли в картине «Исчезнувшая женщина» (미씽: 사라진 여자) «королева триллеров», актриса Кон Хё Чжин, снова попробует себя в этом жанре кино. Обычно играя на экране ярких и сильных героинь, в этот раз Кон Хё Чжин решила воплотить на экране обыкновенную девушку. По словам актрисы, именно простота героини стала главным фактором в выборе роли в новом триллере «Дверной замок» (도어락). 6 ноября помимо Кон Хё Чжин, на пресс-конференции по случаю запуска производства фильма собрались исполнители главных ролей актеры Ким Е Вон, Ким Сон О, а также режиссер Ли Квон. Сценарий фильма разивается по цепочке «открытый замок – следы взлома неизвестным – живущая в одиночестве девушка – убийство в ее однокомнатной квартире». Кон Хё Чжин получив сценарий из рук режиссера, поначалу не загорелась желанием участвовать в съемках, однако позже поменяла решение, мотивировав это отсутствием в ее фильмографии обыкновенных героинь. «У моей героини много экранного времени, и перед началом съемок я четко понимала, что будет очень тяжело. Но я выбрала эту роль, так как настало время попробовать себя в столь трудоемком процессе», - сказала на пресс-конференции Кон Хё Чжин.