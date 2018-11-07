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Известная k-pop группа EXO вернулась с шумом, сразу взобравшись на верхние строчки различных музыкальных чартов и хит-парадов. 2 ноября EXO сделали релиз пятого регулярного альбома DON'T MESS UP MY TEMPO. Сразу же после релиза их альбом оказался на первом месте в айтьюнсе Канады, Швеции, Греции и еще других 47 стран мира. Привлекло внимание послание артистов - посредством журнала Big Issue участники коллектива передали слова любви и благодарности своим поклонникам, а также попросили следить за развитем их музыки в будущем. Известно, что Big Issue является благотворительным журналом. Половина продаж журнала Big Issue напрямую предоставляется бездомным продавцам. В Сеуле этот журнал продается в основном у станций метро и в онлайн-магазинах. Кроме Кореи, его можно купить в общем в 11 странах, включая Великобританию, Австралию Японию, и Тайвань. Опубликовав вместе с этим журналом вести о возвращении группы, EXO таким образом приняли участие в одном большом и добром деле.