Президент РК отправил на доработку проект пенсионной реформы

Проект реформирования пенсионной системы отправлен на доработку. Аналитики отмечают некоторые проблемы в принятии поправок к действующему законодательству. Между тем, реформы необходимы, поскольку пенсионная система в её нынешнем виде не способна обеспечить пенсионерам стабильную старость. Так, правительство предлагает повысить уровень пенсии по отношению к доходу с нынешних 45 до 50%, одновременно увеличив взнос в пенсионный фонд с нынешних 9 до 15% зарплаты. Однако на сегодняшний день это сделать очень сложно, поскольку потребуются огромные финансовые затраты, что увеличит нагрузку на бюджет. Ситуацию усугубляют тенденции к старению общества и низкой рождаемости. В этой связи уменьшается количество плательщиков страховых взносов, а количество пенсионеров увеличивается.

При таких тенденциях в скором времени произойдёт истощение пенсионного фонда страны. По расчётам правительства, в 2042 году он станет дефицитным, а уже к 2057 году произойдёт его полное истощение. Существуют и другие сценарии развития событий, при которых истощение фонда произойдёт гораздо раньше. В сложившейся ситуации, рациональным решением будет увеличение страховых взносов и повышение пенсионного возраста. В августе текущего года был подготовлен схожий план реформирования пенсионной системы, который так и не получил поддержки населения. Ни для кого не секрет, что население любой страны остро реагирует на реформы, касающиеся пенсионных выплат. Прямым свидетельством является её взаимосвязь с уровнем поддержки действующего правительства. Этим объясняется тот факт, что ни одно правительство страны за последние 20 лет так и не решилось увеличить страховые взносы.



