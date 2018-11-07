На переговорах по денуклеаризации – вновь неопределённость

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Встреча госсекретаря США Майкла Помпео с заведующим отделом Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхолем, которая должна была пройти 8 ноября в Нью-Йорке, отложена на неопределённое время. В связи с тем, что Север и США взяли передышку, второй американо-северокорейский саммит и ответный визит Ким Чон Ына в Сеул могут быть отложены. Это неизбежно скажется на реализации межкорейских экономических проектов, включая церемонию закладки первого камня в соединении железных и автомобильных дорог через межкорейскую границу. Учитывая то, что Вашингтон подчёркивает необходимость прогресса в межкорейских отношениях одновременно с прогрессом в денуклеаризации, Сеулу будет сложно форсировать углубление связей с Севером. Ситуацию комментирует г-н Хон Хён Ик начальник отдела международной стратегии Института имени короля Сэчжона Великого.