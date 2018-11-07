Межкорейский саммит 2007 года

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Первый межкорейский саммит состоялся в Пхеньяне в 2000 году между тогдашним южнокорейским президентом Ким Дэ Чжуном и его северокорейским коллегой Ким Чен Иром. Вторая встреча имела место в 2007 году, когда с Ким Чен Иром встречался южнокорейский президент Ро Му Хён. Второй межкорейский саммит имеет историческое значение, так как он открыл дорогу к мирному сосуществованию Юга и Севера, а также к нормализации отношений между КНДР и США. О том, что предшествовало второму саммиту, и как к нему готовились в Сеуле, рассказывает директор Института проблем Дальнего Востока при университета Кённам господин Ли Гван Се. Занимая должность заместителя министра по делам воссоединения, он возглавлял южнокорейскую делегацию на переговорах по подготовке саммита 2007 года.