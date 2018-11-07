В РК наблюдается спад в сферах инвестиций и трудоустройства

Министерство планирования и финансов РК опубликовало очередной ежемесячный доклад. В нём говорится о стабильной ситуации в сфере экспорта и потребления, однако отмечается спад показателей в области инвестиций и трудоустройства. Так, количество рабочих мест увеличилось в сентябре на 45 тысяч по сравнению аналогичными показателями за прошлый год. Однако количество безработных по-прежнему превышает миллион человек. В октябре экспортные показатели выросли на 22%, а показатели потребления снизились на 2%. Стоит также отметить, что увеличились объёмы продаж одежды, но одновременно сократились показатели продаж легковых автомобилей и косметики. При этом наблюдается тенденция сокращения инвестиций в строительство и производственные мощности.





Большое внимание привлекает тот факт, что правительство второй месяц подряд не сообщает о тенденциях постепенного восстановления экономики. Термин “восстановление экономики” использовался на протяжении девяти последних месяцев, но вместо этого в докладе говорится о росте “неопределённости”. Речь идёт о нестабильности в связи с такими факторами как усугубление торгового противостояния между США и Китаем, повышение мировых цен на нефть. Наконец, авторы доклада отметили некоторые тенденции к застою в области производства. Схожая оценка состояния экономики отмечается и в докладе Корейского института развития. В нём также говорится о застое в развитии экономики страны.