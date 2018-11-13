Переговоры на высоком уровне между США и КНДР отложены

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7 ноября госдепартамент США объявил о переносе встречи между госсекретарём США Майком Помпео и заведующим отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхолем. В тот же день президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме, заявил, что второй северокорейско-американский саммит состоится в начале следующего года. Трамп отметил, что доволен работой, которая проводится совместно с Севером, однако для отмены северокорейских санкций от Пхеньяна требуются ответные действия. По его словам, нет необходимости спешить с организацией второго саммита, поскольку санкции пока сохраняются, а запуск северокорейских ракет приостановлен.

Основной причиной переноса встречи госдепартамент США назвал несогласованность рабочих графиков участников встречи. Однако, по мнению экспертов, стороны не смогли согласовать повестку встречи, которая была отменена всего лишь за один день до назначенной даты. Вполне возможно, что Северная Корея сочла предстоящие переговоры малоэффективными, так как Пхеньян по-прежнему продолжает настаивать на отмене санкций, а Вашингтон не намерен отменять их, пока не убедится в необратимой и достоверной денуклеаризации КНДР.

Южнокорейское правительство отреагировало на принятое решение довольно спокойно, назвав его частью процесса на пути к полному ядерному разоружению и построению мира. Однако эксперты считают, что перенос встречи отодвинет на неопределённое время не только второй американо-северокорейский саммит, но и ответный визит лидера КНДР Ким Чон Ына в Сеул. Кроме того, он неизбежно скажется на принятии декларации о завершении Корейской войны и реализации межкорейских экономических проектов, включая соединение железных и автомобильных дорог.