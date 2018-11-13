Специалисты Юга и Севера изучат участок реки Ханган

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5 ноября представители Юга и Севера Кореи приступили к совместному обследованию 70-километрового водного пути в нижнем течении рек Ханган и Имчжинган. В состав экспертной группы вошли по десять человек от каждой стороны, включая военных, экспертов по водным ресурсам и судоходству. Исследование планируется завершить до конца этого года, а к концу января в министерство обороны будет представлена морская навигационная карта. За это время специалисты измерят глубину рек, в том числе во время отлива, чтобы определить наиболее безопасный судоходный маршрут.

Водный участок, предназначенный для совместного использования, был определён соглашением в военной области, принятым в рамках сентябрьского межкорейского саммита в Пхеньяне. На этом участке предполагается свободное гражданское судоходство, которое будет открыто 7:00 до 19:00 с апреля по сентябрь и с 8:00 до 18:00 с октября по март. Две Кореи должны будут уведомлять друг друга о судах, входящих в эти воды, предоставляя списки находящихся на них людей. До сих пор гражданское судоходство в этих водах было невозможно. Из-за отсутствия военной демаркационной линии там сохранялась высокая вероятность случайных столкновений.

Юг и Север договорились о совместном использовании устьев рек Ханган и Имчжинган ещё в 2007 году, однако реализация договорённости была затруднена в связи с ухудшением межкорейских отношений. Если по завершении обследования начнётся активное совместное использование участка, это может привести к началу сотрудничества в области добычи инертных материалов со дна, что будет иметь двойной эффект. Прежде всего, будет обеспечена стабильная поставка материалов в столичный регион, а также будет понижен уровень воды в нижнем течении реки Имчжинган для предотвращения наводнений. Кроме того, снизится военная напряжённость, а водный участок вернётся в первоначальное экологическое состояние.