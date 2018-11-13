Антииранские санкции США и экономика РК

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5 ноября США объявили о возобновлении санкций против Ирана, которые распространяются примерно на 700 физических и юридических лиц, самолёты, морские суда и другие объекты. Это второй этап санкций, тогда как первый был принят в мае этого года после решения США о выходе из ядерной сделки с Ираном. Тогда санкции коснулись физических и юридических лиц, которые совершают экспортные сделки с Ираном в сфере золота, драгоценных металлов, графита, угля, автомобильной и других видов промышленности.

Если первый этап мер был направлен преимущественно на вторичный бойкот, то второй этап предусматривает наложение прямых санкций на сделки, связанные с нефтью, природным газом, нефтехимическими продуктами, работой портов, объектами энергетики и судостроением. Все иностранные предприятия, совершающие подобные сделки с Ираном, автоматически попадают под санкции США. Однако для восьми стран - Республики Корея, Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Тайваня и Турции - США сделали временное исключение сроком на 180 дней. Эти страны выбраны потому, что каждая из них в течение последних шести месяцев продемонстрировала значительное снижение закупок иранской нефти.

В результате принятия данного решения Республике Корея удалось избежать худшего сценария, однако удара по экономике и последствий от санкций полностью избежать не удастся. Дело в том, что расчёты за нефть из Ирана осуществляются в вонах, которые затем используются при оплате южнокорейских товаров для экспорта в Иран.

Соответственно, при уменьшении объёмов закупок иранской нефти сократится также экспорт в Иран. Только в первом полугодии его объём снизился на 15,4% по сравнению с предыдущим годом. Южнокорейское правительство принимает всевозможные меры для продолжения торгового сотрудничества с Ираном. В частности, правительство рекомендует обратить внимание на экспорт фармацевтической продукции, бытовой техники и других товаров, не попавших под санкции.