РК будет продолжать программу «Сэмаыль» в зарубежных странах 

Реализация южнокорейской программы развития сельскохозяйственных районов в зарубежных странах под названием «Сэмаыль» должна продолжаться. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин. Суть программы сводится к распространению успешного южнокорейского опыта в странах третьего мира. В РК движение "Сэмаыль" проводилось в 70-е годы правительством Пак Чон Хи в целях модернизации сельских районов и механизации сельскохозяйственного производства. Правительство призывало граждан к трудолюбию, самостоятельности и саморазвитию и всячески поощряло совместные проекты на уровне деревень. Позже эта политика вызвала появление новых заводов, городов, рабочих мест и, в конце концов, модернизацию всего южнокорейского общества и сознания граждан.





Несмотря на то, что ряд направлений политики бывшего президента Пак Чон Хи подвергается критике, успех движения «Сэмаыль» очевиден. Распоряжение нынешнего президента Мун Чжэ Ина указывает на то, что он тоже признаёт важную роль движения "Сэмаыль". Программы по распространению этого движения проводились в 74-х странах Азии, Африки и Латинской Америки, специалисты из этих стран регулярно приезжают в РК на учёбу. Южнокорейские волонтёры помогли создать 50 моделей новых деревень в 15-ти странах мира. В Индонезии, Сенегале, Вьетнаме и Кыргызстане работают исследовательские центры движения "Сэмаыль". В этом году программы по развитию зарубежных деревень были приостановлены, однако теперь они возобновятся.



