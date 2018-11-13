Экономическая политика Мун Чжэ Ина будет продолжена

«Вторая экономическая команда» правительства Мун Чжэ Ина будет идти прежним путём, основой которого являются рост экономики за счёт увеличения доходов населения, инновации и создание справедливой экономики. Это подтвердили недавно назначенные на свои должности вице-премьер по экономике, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, а также начальник управления по вопросам политики администрации президента Ким Су Хён. Несогласованность позиций прежней экономической команды - одна из главных причин новых назначений. Новый вице-премьер по экономике Хон Нам Ги, которому предстоит пройти процедуру парламентских слушаний, имеет большой опыт руководства экономикой. Он занимал высокие должности в министерстве планирования и финансов, администрации президента, был первым заместителем министра научного прогнозирования. Хон Нам Ги считается экспертом в области бюджета и финансирования, отличается глубоким пониманием задач государственной политики.





Новый начальник управления по вопросам политики администрации президента Ким Су Хён тоже имеет большой опыт руководящей работы. Он был советником по социальной политике и по вопросам экономики в администрации президента Ро Му Хёна, заместителем министра экологии. Ким Су Хён является близким соратником президента Мун Чжэ Ина, отличается способностью к сбалансированному решению государственных вопросов. Между тем, некоторые эксперты негативно отнеслись к новым назначениям, так как теперь, по их мнению, администрация президента сможет ещё больше контролировать экономическую политику. Как бы то ни было, в условиях низких показателей роста экономики на новую команду возлагаются большие надежды.