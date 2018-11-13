Радио Романс (8) 알려 줘요

Фраза недели

알려 줘요

[Алё чжоё]

Подскажите





Грамматика

Глагол 알리다 «извещать, дать знать, подсказать» с глагольной конструкцией – 어 주다, которая не раз представлялась на наших уроках. Конструкция 아 주다/어 주다/여 주다 служит для обозначения того, что действие одного лица совершается в интересах другого. Все вместе 알리어 주다, сокращенно, 알려 주다. Оно оформлено в повелительном наклонении, но в неофициально-вежливом стиле речи. Получается 알려줘요.

Здесь внимание. –줘요, форма глагольной конструкции 아 주다 в повелительном наклонении, применяется при необходимости попросить о чем-то своего собеседника. Поэтому, хотя форма повелительная, но его можно переводить со словом «пожалуйста». К примеру, 말해 줘요 «скажите, пожалуйста», 도와 줘요 «помогите, пожалуйста» и т.п.





- 오늘 강의 빠져서 과제 주제를 모르겠어요. 알려 줘요.

- Я сегодня лекцию пропустил и не знаю какого домашнее задание. Подскажите.





- 그 사람이 저에 대해 뭐라고 했어요? 알려 줘요.

- Что он про меня сказал? Подскажите.





Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





나도 알고 싶어 – Я тоже хочу знать

나만 알고 있을게 – Только я буду об этом знать



