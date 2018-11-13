Продолжительный успех бойз-группы 'EXO'





В рубрике «Звёзды K-POP» ноября прозвучат песни бойз-группы 'EXO'. Дебютировала группа в 2011 году, а её первый цифровой сингл `WHAT IS LOVE` был представлен в январе следующего года. Коллектив делится на две подгруппы: 'EXO-K', рассчитанную на южнокорейский музыкальный рынок, и 'EXO-M', которая рассчитана на китайский рынок. Первое время в 'EXO' пели двенадцать исполнителей. Но в 2014 году Крис и Лухан покинули коллектив, затем в 2015 году из него ушёл ещё один участник - Тха О. В настоящее время в группе 'EXO' выступают девять участников.

Говоря о творчестве 'EXO' невозможно не упомянуть переупакованную версию первого диска, с которого начался настоящий карьерный взлет группы. Первый официальный альбом вышел в июне 2013 года. Количество его продаж превысило миллион копий, а синдром успеха исполнителей 'EXO' с быстрой скоростью распространился не только в пределах Кореи, но и за рубежом. А песня «Рычание» из переупакованного первого официального диска, вышедшего в том же году, подарила группе широкую известность. Открыла нашу рубрику песня «Рычание» в исполнении бойз-группы 'EXO'.

За пройденные годы участники 'EXO' добились больших успехов в мире. Они сумели покорить сердца миллионов юных меломанов. У группы много хитов, среди которых можно назвать такие песни, как 'CALL ME BABY’и 'EXODUS’ и 'Ko Ko Bop'. В основном ребята исполняет стильные, заводные и чувственные песни. Но среди их работ немало и спокойных композиций. А в нашей рубрике прозвучала рок-баллада ‘Universe’ или «Вселенная» группы ‘EXO’.

В ноябре 2018 года группа вернулась на сцену с пятым регулярным альбомом. В свежий диск вошли 11 треков, а его главный трек 'TEMPO' или «Ритм» записан на двух языках - корейском и китайском. Концептуальными мотивами очередной регулярной пластинки стали «воображаемые сверхъестественные силы», которыми обладает каждый из участников. Это огнь, свет, ветер, исцеление, гром и молния, вода и др. Как и прежде, группа не разочаровала своих поклонников. Новые песни идут в одну ногу со временем и большинство меломанов остались довольны очередной работой исполнителей. Свежая пластинка украсила верхние строчки популярнейших хит-парадов Кореи и многих других стран. А мы предложили послушать главный трек 'TEMPO' или «Ритм» пятого регулярного альбома группы ‘EXO’. В тексте песни исполнители сравнивают «любимую» с «мелодией», ритм которой не нужно перебивать. А в завершение нашей очередной рубрики «Звёзды K-POP» прозвучал ещё один трек из свежей пластинки. Это была песня «24/7» группы ‘EXO’.





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