Компания IMT – производитель транспортных симуляторов

ⓒ IMT

А теперь настало время знакомства с представителями южнокорейских компаний, вносящих вклад в укрепление позиций Республики Корея на мировом рынке. Мы продолжаем знакомить вас с участниками 49-й выставки электроники Korea Electronics Show, которая проходила в конце октября в Корейском центре выставок и конференций COEX. На очереди компания IMT (아이엠티). С подробностями – вице-президент компании г-н Пэк Чин Су.





ⓒ IMT

С 2015 года мы участвуем в проекте будущих двигателей роста, поддерживаемом министерством промышленности, торговли и энергетики. Мы представляем симуляторы сухопутных, морских и воздушных транспортных средств, а также соответствующие технологии. Наша система виртуальной тренировки обеспечивает условия для погружения обучаемого в условия, максимально идентичные с реальными. Для этого применяются специальное оборудование и программное обеспечение, а также технологии по общему контролю этого комплекса.





В прошлом месяце на выставке Korea Electronics Show были показаны ключевые технологии четвёртой промышленной революции, в том числе технологии виртуальной реальности, трёхмерного принтинга, интернета вещей и искусственного интеллекта. Они позволяют создать системы компьютерной симуляции для обучения специалистов в сфере обороны, промышленности, медицины и различных аварийных ситуаций. Это снижает стоимость обучения и повышает его эффективность. Компания IMT обладает этими технологиями.





Компания IMT занимается объединением подобных систем. У нас есть хорошие наработки в сфере профильного программного обеспечения, а также в вопросе обеспечения видео, звуков и других компонентов, необходимых для формирования условий, аналогичных реальным. У нас есть технологии совмещения и контроля таких компонентов. Компания была основана в 1997 году. Тогда она занималась вопросами электронной войны и управляемого оружия. Впоследствии мы занялись авиационной электроникой, созданием оборудования для тестирования спутников, а также обучающими симуляторами.





Компания IMT начала работу с системы автоматической проверки терморегулятора. Уже через год она начала работу в оборонной сфере. Разрабатывалось корабельное оборудование электронной войны, программное обеспечение по анализу изображения, технология видеосвязи, система анализа данных тестовых полётов и многое другое. Одна из заслуг компании состоит в создании военных симуляторов, которые прежде ввозились из-за рубежа.





ⓒ IMT

Мы поставляем свои разработки министерству обороны, получая отличные отзывы. Что касается виртуальных симуляторов, то очень важным является соответствие ощущений при работе с различными механизмами в виртуальных условиях. То же самое касается и изображения, которое обучаемый видит на экране. К примеру, пилот должен чувствовать, как будто он действительно приземляется на корабль. Только в этом случае возможны поставки.





Впервые симулятор, основанный на технологиях виртуальной реальности, появился в 20-х годах. Наиболее востребованными на данный момент являются авиа-симуляторы. Компания IMT потратила много сил и времени на создание такого оборудования. Сегодня она активно работает в этой сфере, сотрудничая с гражданскими авиакомпаниями.





Симуляторы применяются не только в оборонной отрасли, но и в авиакомпаниях. В гражданских авиаперевозках есть система учёта реального налёта. Мы создали симулятор высшей категории D. 10 часов налёта на нём приравнивается к 10 часам реального полёта. У нас есть кадры, имеющие огромный опыт. По сути, у нас есть возможность создать любой симулятор.





Симулятор компании IMT, имеющий высшую категорию D, которую выдала Федеральная авиационная администрация США (FAA). Он способен воспроизвести любую штатную или экстренную ситуацию в ходе пилотирования самолёта с точностью до мелочей. Сегодня компания по заказу министерства обороны занимается разработкой обучающих систем для морского и воздушного флота. Существует интерес к вопросам безопасности в различных чрезвычайных ситуациях, в том числе при промышленных авариях. Сегодня востребованность в подобных системах постоянно растёт в самых разных сферах по всему миру. Профильный рынок практически неограничен, поэтому компания IMT, имеющая опыт в данной отрасли, обладает большим потенциалом для дальнейшего развития.