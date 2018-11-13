Промежуточные выборы в США и южнокорейская экономика

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Состоявшиеся 6 ноября промежуточные выборы в Конгресс США изменили расстановку политических сил. В результате возникает вопрос, какое влияние это может оказать на южнокорейскую экономику в связи с возможными изменениями в политике администрации Дональда Трампа. Ситуацию комментирует профессор Ким Гван Сок из аспирантуры международных исследований университета Ханян.





Законодательная власть в США разделилась из-за отсутствия явного перевеса одной из партий. Таким образом, возникает вопрос о том, не скажется ли это на процессе одобрения инициатив администрации Дональда Трампа. До этого обе палаты американского парламента находились под влиянием Республиканской партии. Поэтому была высока вероятность отражения в политике США позиции администрации. Но сейчас ситуация изменилась, что повышает неопределённость. Это может стать фактором усугубления дестабилизации на мировом финансовом рынке и на рынке нефти. Может застопориться и политика Трампа по поддержанию экономики.





Демократическая пария впервые за восемь лет сумела укрепить позиции в Палате представителей. Наиболее важным является укрепление полномочий в вопросе рассмотрения бюджета. Таким образом, экономическая политика Дональда Трампа может столкнуться с противодействием Демократической партии. То есть, возможно замедление темпов снижения налогов и расширения инвестиций в промышленность, которые активно продвигает администрация Дональда Трампа. В итоге можно ожидать замедления роста американской экономики. Между тем, ожидается, что внешняя политика Трампа не изменится, поскольку значительная часть международных вопросов не требует одобрения Конгресса. Кроме того, Республиканская партия получила большинство мест в Сенате. Поэтому повысилась вероятность продолжения политики протекционизма во внешней торговле. То же самое касается и торгового противостояния США и Китая.





Судя по всему, результаты выборов не скажутся на торговой войне США и Китая. Поскольку Демократическая и Республиканская партии имеют схожие позиции по данному вопросу. Обе они выступают за жёсткое противодействие распространению влияния Китая. Конечно, политика США по КНР может немного смягчиться, но противостояние двух стран, по мнению экспертов, может затянуться.





1 ноября президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, что повысило надежды на разрешение торгового спора. Однако США продолжили давление на Пекин, наложив 176-процентные пошлины на китайский алюминий. Демократическая партия также критически смотрит на методов ведения торговли Китаем и систематического нарушения им авторских прав. Поэтому демократы вряд ли будут сдерживать Трампа в наращивании давления на КНР. Для С еула продолжение торгового спора двух стран – это плохая новость.





Для Сеула нет ничего хорошего в том, что торговый спор США и Китая продолжится. Это связано с высокой зависимостью южнокорейской экономики от рынков двух стран. Кроме того, возможное ослабление политики Дональда Трампа по финансовым вливаниям в экономику, могут замедлить темпы роста американской экономики. Это также нежелательно для Сеула в связи с сокращением возможностей расширения экспорта на рынок США. Кроме того, рост неопределённости в политике США значительно повышает риски.





В прошлом году южнокорейский экспорт составил 573 млрд 700 млн долларов. Четверть этой суммы составила доля китайского рынка, поэтому в случае продолжения торгового противостояния Китая и США удар по южнокорейскому экспорту неизбежен. Эксперты МВФ подсчитали, что если в результате спора Пекина и Вашингтона рост китайской экономики снизится на один процент, это вызовет уменьшение южнокорейского показателя на полпроцента. Между тем, наложение Вашингтоном пошлин на китайские товары может положительно сказаться на южнокорейском экспорте на американский рынок.





Если говорить о положительных моментах, то стоит отметить, что в связи с возможностью изменения нынешней финансовой политики США могут замедлиться темпы повышения базовой процентной ставки. Это снизит скорость вывода капитала с финансового рынка Республики Корея и других развивающихся стран.





В прошлом, в случае повышения биржевых котировок США после промежуточных выборов это положительно сказывалось и на южнокорейском рынке ценных бумаг. По итогам торгов 8 ноября показатель главного индекса Корейской биржи составил 2092,63 пункта – на 0,67% выше, чем в предыдущий день. Кроме того, в ходе торгов отметка достигала 2120 пунктов. Причина этого заключается в росте показателей Нью-Йоркской биржи более чем на 2% на фоне положительной оценки результатов промежуточных выборов. В Сеуле было отмечено снижение курса национальной валюты к доллару и оживление инвестиционных настроений. Если будет замедлена и скорость повышения базовой процентной ставки, то это ослабит необходимость повышения учётной ставки Банком Кореи. Однако необходимо продолжать мониторинг ситуации в США.





Нужно следить за тем, каким образом будут приниматься решения, и будут ли какие-либо громкие споры в Конгрессе. Это касается планов о расширенной кредитно-денежной политике, инвестиций, спора США и КНР, политики относительно Корейского полуострова. В общем, нужно тщательно отслеживать процесс работы Конгресса в обновлённом составе. Это даст возможность оперативно принимать нужные для разных ситуаций решения, по возможности создавая из угрозы новые возможности.