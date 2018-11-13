Руководство Nippon Steel Corporation не приняло южнокорейских адвокатов

Южнокорейские адвокаты, представляющие интересы жертв по делу о принудительной трудовой мобилизации во время японской колониальной оккупации, посетили главный офис ответчика, японской компании Nippon Steel Corporation, но не были допущены к руководству. Это является отражением позиции Токио по данному вопросу. Японские власти, в частности, считают, что частные лица не имеют права требовать компенсацию в связи с тем, что все претензии разрешены базовым договором об отношениях между Японией и Кореей 1965 года. Согласно документу, Япония выплатила РК около 500 млн долларов. Тогда РК, остро нуждавшаяся в средствах на развитие экономики, заключила неполное по содержанию соглашение. Помимо этого, сегодня Япония отрицает принудительный характер мобилизации корейцев на производственные объекты, а также причастность к этому официальных властей. Японский премьер-министр Синдзо Абэ дал указание вместо выражения «принудительно мобилизованные» использовать определение «рабочие с Корейского полуострова». Абэ заявил, что в то время привлечение рабочих осуществлялось путём свободного набора, мобилизации через госслужбы, а также принудительной мобилизации. А Верховный суд РК якобы рассматривал дело о свободном наборе людей. Но по факту пострадавшие корейцы принуждались к работе в ужасных условиях, не получая должного жалования.





Япония продолжает настаивать на своей позиции. Министр иностранных дел Таро Коно, в частности, назвал решение южнокорейского Верховного суда вызовом международному порядку, потребовав от правительства РК принять на себя ответственность и решить эту проблему. Его слова оцениваются как крайне не дипломатичные и неприемлемые. Японская сторона также не скрывает намерения обратиться с жалобой в международный суд. РК пока заняла осторожную позицию, учитывая важность двусторонних отношений. Но премьер-министр РК Ли Нак Ён выразил возмущение. Он, в частности, заявил, что высказывания японского руководства являются неразумными и нерезонными. В этой связи в ближайшее время ожидается усиление двусторонних споров.



