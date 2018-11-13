В КНДР имеются не менее 13 ракетных баз, о которых официально не сообщалось

12 ноября Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне представил доклад, в котором указывается, что на территории КНДР имеется не менее 13 ракетных баз, о которых Пхеньян официально не сообщал. Всего таких баз может быть до 20-ти. Это может оказать отрицательное влияние на диалог КНДР и США, в котором и без того наблюдается охлаждение. Документ может, в частности, поставить под вопрос искренность стремления Севера к денуклеаризации. Центр стратегических и международных исследований представил подробные данные по базе баллистических ракет малой дальности в местности Сакканмоль провинции Хванхэ-Пукто. Указывается, что она является передовой базой в составе стратегических войск, в ведении которых находятся баллистические ракеты. Подчёркивается, что на этой базе обслуживаются ракеты «Хвасон-5» и «Хвасон-6». Там есть семь длинных туннелей, которые могут разместить до 18-ти мобильных пусковых установок.





Эксперты указывают на скрытую угрозу от подобных, не заявленных ранее ракетных баз. Между тем, в министерстве обороны РК выразили сдержанную позицию, заявив, что обещания северокорейского лидера Ким Чон Ына, данные в ходе северокорейско-американского саммита в Сингапуре, включают полную денуклеаризацию и закрытие программы развития баллистических ракет. Между тем, член Сената США от Демократической партии Эдвард Маккей выступил с критикой. Он, в частности, заявил, что Ким Чон Ын использует Дональда Трампа. Тем самым он поддержал мнение о том, что второй саммит двух стран не состоится при нынешних условиях. Эта позиция указывает на то, что никто не будет говорить с Севером до тех пор, пока Пхеньян не продемонстрирует конкретные действия в вопросе денуклеаризации.