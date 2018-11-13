



#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

О Сан Вон является представителем нового поколения писателей послевоенной литературы. В своих произведениях он уделял много внимания вопросам человечности и гуманизма. В рассказе "Отсрочка" повествование следует за размышлениями героя, что позволяет точно передать ужас войны и внутреннее состояние человека.









Борьба со снегом, голодом и холодом продолжилась снова. Солдаты один за другим погибали в борьбе с природой. "Командир!" - каждый раз, когда он слышал этот последний крик своего подчиненного и видел, как голова солдата падает в снег, он продолжал стоять рядом с холодным трупом, преклонившим перед ним колени, словно охраняя его.





또 눈과 기아와 추위와 싸움이 계속되었다.

한 사람, 두 사람, 이 자연과의 싸움에 쓰러지기 시작했다.

소대장님, 하고 마지막 한 마디를 외치고

눈 속에 머리를 박고 쓰러지는 부하들을 볼 때마다

그는 그 곁에 무릎을 꿇고 그 싸늘한 시신을 지켰다.





포켓을 찾아 소지품을 더듬는 그의 손은

항시 죽어간 부하의 시체보다도 더 차가웠다.









Главный герой рассказа - командир поискового отряда южнокорейской армии, который попадает в плен к северянам в ходе Корейской войны. Перед расстрелом он получает отсрочку на один час и за это время вспоминает всё, что произошло с ним до настоящего момента.









- Приготовьтесь стрелять!

Звуки автоматных зарядов подобны холодному ветру. Перед глазами лишь белый снег, больше ничего. Теперь все кончено.

Его походка была точной, как и его воля.

Удар по спине. Все кончено.

Мерзавцы снова неловко повесят на себе автоматы и вернутся в штаб. Они будут стряхивать с себя снег и потирать от холода руки, а затем зайдут в комнату. Через несколько минут они отогреют руки у огня и, будто ничего не произошло, потягиваясь, закурят сигареты. Любая смерть со временем становится ничтожна. Всё это обыденно.

Постепенно сознание темнеет. Белый снег. Теплый солнечный свет разбивается о снег.





“사수준비”

총탄 재는 소리가 바람처럼 차갑다.

눈 앞에 흰 눈뿐, 아무것도 없다.

인제 모든 것은 끝난다.

끝나는 그 순간까지 정확히 끝을 맺어야 한다.

끝나는 일초, 일각까지 나를 , 자기를 잊어서는 안된다.

걸음걸이는 그의 의지처럼 또한 정확했다.

뒤 허리에 충격을 느꼈다.





흰 눈이 회색 빛으로 흩어지다가 점점 어두워 간다.

모든 것은 끝난 것이다.

놈들은 멋쩍게 총을 다시 거꾸러 둘러메고 본부로 돌아들 갈테지.

누가 죽었건 지나가고 나면 아무것도 아니다.

모두 평범한 일인 것이다.

의식이 점점 그로부터 어두워 갔다.

흰 눈위다.

햇뱉이 따스히 눈 위에 부서진다.









Писатель О Сан Вон (5.11.1930 - 23.1.1985 гг.) родился в поселке Сончхон провинции Пхёнан-Пукто. Его дебютный рассказ "Отсрочка" был отмечен премией "Синчхун мунъе" в 1955 году.