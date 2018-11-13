Региональные полицейские управления передадут местной полиции часть своих функций по обеспечению общественной безопасности. Это, в частности, расследование мелких преступлений, дорожно-транспортных происшествий, гражданских дел, преступлений на сексуальной почве, нарушений прав женщин и подростков, а также другая работа с населением. Передача полномочий будет поэтапной и продлится со второй половины 2019 года до конца 2022 года. Соответствующий план был озвучен 13 ноября специальным комитетом по передаче полиции под контроль местных органов власти. Данный комитет действует при президентском комитете по децентрализации административной власти. В Сеуле состоялись дебаты по этой теме, на которых и был представлен план.

Региональные полицейские управления, находящиеся под контролем центрального правительства, займутся более крупными вопросами, касающимися серьёзных уголовных преступлений и причинения ущерба интересам страны. Данная система будет первоначально введена в тестовом режиме в пяти регионах, в том числе, в городах Сеуле и Сэчжоне, а также на острове Чечжудо. Остальные два региона пока не определены. Согласно новой системе, 43 тысячи сотрудников полиции, т.е., 36% общего полицейского персонала страны, перейдут под контроль местных органов власти. Децентрализация системы правоохранительных органов является одним из обещаний правительства Мун Чжэ Ина. До сих пор все полицейские управления страны находились под контролем центрального правительства. Между тем, эксперты высказывают опасения по поводу возможной несогласованности в работе региональных и местных правоохранительных органов. Кроме того, существуют сомнения в эффективности работы полицейских на местном уровне, учитывая то, что они получат дополнительные полномочия по обеспечению общественной безопасности. Данная система должна пройти процедуру обсуждения.