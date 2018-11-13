Ситуация в сфере занятости не улучшается 

Численность занятого населения в РК составила в конце октября 27 млн 90 тыс. человек, увеличившись за год лишь на 64 тыс. человек. Об этом сообщило 14 ноября Национальное статистическое управление. Таким образом, в течение четырёх месяцев подряд рост занятости не превышает ста тысяч человек. При этом уровень занятости понизился на 0,2%, составив 61,2%. Безработица увеличилась на 0,3%, и её уровень составил 3,5% трудоспособного населения страны. Это максимальный показатель за последние 13 лет. Безработица среди молодёжи сократилась на 0,2% до 8,4%. Сфера розничной торговли потеряла 100 тысяч рабочих мест, гостиничный и ресторанный бизнес – 97 тысяч, сфера промышленного производства – 45 тысяч по сравнению с прошлым годом. Однако в сельском хозяйстве за тот же период создано 57 тысяч, а в строительной отрасли – 45 тысяч новых рабочих мест.

Новый вице-премьер по экономике, министр планирования и финансов Хон Нам Ги заявил накануне о необходимости обновления экономической политики правительства на следующий год с помощью тщательного анализа статистических данных о занятости. Он подчеркнул актуальность создания новых рабочих мест путём улучшения экономической активности в стране. Правительство полагает, что нынешняя ситуация в сфере занятости обусловлена сокращением трудоспособного населения, изменением структуры промышленности и переменами на рынке труда. Правительство намерено продолжать прежнюю политику роста экономики за счёт увеличения доходов населения и инноваций. Между тем, в неё уже внесены некоторые коррективы. Если первоначально планировалось создать до конца года 320 тысяч новых рабочих мест, то впоследствии данный целевой показатель был уменьшен до 180 тысяч. Однако независимые исследовательские учреждения полагают, что на самом деле вряд ли удастся создать больше ста тысяч новых рабочих мест.



