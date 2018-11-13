



В южнокорейском кинематографе можно выделить целый ряд фильмов и сериалов о традиционной культуре. "Сопхёнчжэ", "Тэчжангым", "Чхуно", "Чхвихвасон" - это лишь немногие картины, которые смогли пробудить массовый интерес к традиционной культуре и открыть новые стимулы для исполнителей традиционной музыки. Подробнее о таких фильмах вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 388. Фильмы о традиционной культуре

* Отрывок из пхансори "Сказание о деве Сим Чхон", в котором Сим Чхон бросается в воды Индансу, а слепец Сим прозревает (из фильма "Сопхёнчжэ") - Ан Сук Сон (вокал)

* Мелодия "Пиик ёлли" - Ккотпёль (скрипка хэгым)

* Мелодия "Сурёным" - Ли Ду Вон (бамбуковая флейта тансо), Сон Бом Чжу (губной орган сэнхван)