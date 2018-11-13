Глава 7. Хо Сэн Вон создал новую страну (2)

Прошло совсем немного времени, но в жизни разбойников произошли большие изменения. У людей теперь появились собственные дом, земля, семьи и соседи. Кроме того, почва острова была чрезвычайно плодородной. Она была насколько хороша, что крестьянам даже не надо было вскапывать затвердевшую землю и вырывать сорняки. Не трудно было угадать, что будет большой урожай зерновых. Люди наконец вернули себе обыденную жизнь. Им больше не нужно было совершить преступления, забирать чужое имущество и вредить другим.

Однажды наш герой выступил перед жителями: «Дорогие жители, я хочу вам сказать кое-что. Как я сказал раньше, этот остров принадлежит вам всем. Здесь нет янбанов, слуг и землевладельцев. Всё что есть здесь – это ваши. Но, нынешняя жизнь может однажды исчезнуть. Чтобы этот мир продолжался вечно, вам нужно запомнить одно. Это касается наших отношений. Вы должны запомнить, что вы являетесь частью одной большой семьи. Это означает то, что вам нельзя быть эгоистичным. Помогайте друг другу при возникновении сложностей. Берегите друг друга, и дорожите семьёй. Дети должны уважать своих родителей и всегда выражать благодарность за их заботу».

Около двух тысяч жителей внимательно прислушивались к каждому слову своего руководителя. Заглянув в их глаза, можно понять, что они действительно уважают нашего героя. Его речь стала звучать убедительнее: «Дорогие люди, я расскажу вам, что нельзя вернуться к прошлому образу жизни. Здесь никто не будет носить одежду государственного служащего Чосона, и не будет изучать китайскую письменность, что характерно для янбанов. Почему? Потому что, именно янбаны виноваты в разрушении Чосона. Они превратили нашу родину в слабое государство. Конечно, мы создадим своеобразную систему управления страной, письменность и одежду. Но это потом. Пока вы должны уделить внимание созданию нового государства».

После завершения речи нашего героя люди громко аплодировали. Хотя они не полностью поняли его слова, так как были лишь простыми крестьянами, но одно точно поняли, что хозяином этого острова является народ. Учитывая тот факт, что в Чосоне большинство богатств сосредоточено в руках малой части населения, такая идея безусловно понравилась им. Для них перевернулись небо и земля.