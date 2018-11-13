Компанию Samsung BioLogics обвиняют в финансовых махинациях 

Южнокорейская компания Samsung BioLogics обвиняется в мошеннических действиях путём преднамеренного искажения данных бухгалтерского учёта и получении незаконной выгоды в 26 млрд долларов. До недавнего времени компания занимала шестую-седьмую строчку на рынке акций высокотехнологичных компаний KOSDAQ. Поэтому принятое решение о приостановке торговли её акциями окажет сильное влияние на фондовый рынок. Всё началось, когда в конце 2015 года субсидиарная компания Samsung Bioepis стала аффилированной компанией Samsung BioLogics. С момента основания в 2011 году Samsung BioLogics специализируется на производстве биопродуктов. Компания занимает третью строчку в мировом списке разработчиков биоаналоговых лекарственных препаратов.

С момента основания Samsung BioLogics уровень расходов превышал доходы компании. Однако в 2015 году, после того как Samsung Bioepis стала аффилированной компанией, ситуация резко изменилась. Стоимость Samsung Bioepis в денежном выражении возросла в два раза. Переоценка стоимости компании повлияла на данные бухгалтерского учёта, в результате чего профицит бюджета Samsung BioLogics составил 1 млрд 600 млн долларов. Таким образом, намеренное искажение данных бухгалтерского учёта стало причиной роста компании на рынке акций KOSDAQ в 2016 году. Помимо прочего, аффилирование компании Samsung Bioepis связывают со слиянием компаний Samsung C&T и Cheil Industries. Таким образом, оно рассматривается в качестве звена в схеме укрепления позиций вице-председателя компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна.